Robó y rompió todo en un gimnasio usando un machete: Es "profe" de Educación Física

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 33 años como autor de los delitos de amenazas con armas (dos hechos), amenazas, daños y robo con armas, en concurso real.

Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa particular y prestó declaración. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido.

El pasado viernes, un cliente de un gimnasio de esa ciudad, se presentó en el lugar, y no se le permitió la entrada por ser sospechoso de haberse apoderado del celular de otra clienta en forma previa.

Según consta en las actuaciones, el impedimento lo ofuscó y regresó de manera violenta, portando un machete con el que profería amenazas hacia la persona del propietario y su familia, y causó daños. También se indicó que exhibía lo que parecía un arma de fuego.

Antes de retirarse, tomó dos parlantes del lugar, y se los llevó consigo. En estado exaltado, se dirigió a la vivienda del dueño del gimnasio, a quien amenazó exhibiendo armas, para luego huir.

Personal policial que fue anoticiado de la situación, localizó el vehículo en el que se desplazaba y luego procedió a su demora.