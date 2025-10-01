Presentaron el plan "Familia militar" con descuentos de hasta el 50%: ¿Quiénes están incluídos?

El programa Familia Militar está destinado a un amplio universo que incluye a militares en actividad, retirados, personal civil, reservistas, veteranos de Malvinas y familiares de caídos en "cumplimiento del deber".

Según publicó Noticias Argentinas, el plan funcionará a través de una plataforma digital y ofrecerá descuentos en: colegios, universidades, tiendas de ropa, artículos del hogar, hoteles, supermercados y gimnasios, entre otros.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que la iniciativa se implementa mediante una "articulación público-privada", motivo por el cual "el costo "será íntegramente absorbido por el sector privado" y no generará gastos para el Estado.



"Solo puede considerarse digno aquel país que respeta y admira a sus Fuerzas Armadas", sostuvo Adorni, quien adelantó que el ministro de Defensa, Luis Petri, se encargará de hacer la presentación oficial del programa.

En tanto en el Boletín Oficial de este miércoles ya se precisó que el objetivo es "garantizar el acceso a beneficios y descuentos exclusivos" para fortalecer el bienestar integral de la comunidad de Defensa.