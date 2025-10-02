Nueva polémica en Cofruthos: Un grupo de puesteros no quiere que Rentas lo controle y podrían ser sancionados

Un grupo de puesteros repartió en el mercado Cofruthos folletos en donde se alertaba sobre los controles de Rentas, manifestándose en contra de los procedimientos.

“Por eso debemos unirnos y protegernos de adversarios externos y enemigos internos que nos pueden perjudicar, pero para ello tenemos que contar con dirigentes que sepan qué hacer en situaciones como la que estamos viviendo” detalla en una parte el folleto. Allí comienzan a apuntar en donde del consejo de Administración del Mercado.

En el aseguran que la comisión no los está cuidando. Pero no es la única molestia, en el papel también se expone el malestar por la presencia de personal de Rentas para la fiscalización.



“¿Te preguntaste al igual que nosotros POR QUÉ RENTAS TIENE UNA OFICINA EN MERCADO COFRUTHOS? Tenes que saber que NO ES OBLIGACIÓN LEGAL de la cooperativa brindarle una oficina, wifi, escritorio, computadora y todas las facilidades que se le dio a Rentas. ESO LO HIZO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN” cuestionan en el volante.

Entre los argumentos, aseguran que los controles de fiscalización, intimidan a los socios. “ES NUESTRA CASA, SOMOS UNA FAMILIA. MERECEMOS RESPETO” cuestiona el comunicado.

Según supo InformateSalta, por la acción, desde el Consejo se estarían analizando sanciones a quienes repartieron los mismos debido a la posición y las acciones que tuvieron los puesteros.

Es la segunda vez que hay problemas con los socios del Mercado en el año. La primera vez, se debió a problemas con un asociado que vendía productos de Salvita.