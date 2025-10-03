Esta tarde, puesteros del mercado San Miguel se capacitan en evacuación y RCP

Este viernes 3 de octubre, comerciantes y personal del mercado San Miguel participarán de una capacitación teórica y práctica sobre evacuación, RCP y primeros auxilios, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias.

La jornada se desarrollará de 14:30 a 16:30 hs en el anexo del mercado, ubicado en Pasaje Miramar 433, en el entrepiso. El horario fue elegido especialmente para no afectar los momentos de mayor actividad comercial.

La formación estará a cargo de Analía Carrizo y Flavia Dib, del Instituto Superior N°6.040 “Arturo Jaureche”, y lleva por nombre “Pasos claves para la evacuación y respuesta efectiva y Reanimación Cardiopulmonar”.

Durante el curso se abordarán temas como alarma de incendio, rutas de evacuación, uso de extintores, roles de comunicación y asistencia a personas, además de la importancia de contar con un punto de encuentro seguro.

En el módulo de RCP, se enseñarán técnicas de desobstrucción de la vía aérea, cómo actuar ante un atragantamiento (maniobra de Heimlich), primeros auxilios básicos y maniobras de reanimación para adultos, niños y bebés. Además, se realizarán prácticas con maniquíes para brindar una experiencia realista.