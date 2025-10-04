Mundial Sub 20: Argentina le ganó 1 a 0 a Italia y se quedó con el Grupo D

Deportes04/10/2025
argentina

Con un golazo de Dylan Gorosito, Argentina le gana 1 a 0 a Italia, en un partido que definirá el primer puesto en el Grupo D del Mundial Sub 20.

La apertura del marcador llegó en el minuto 29 de la segunda etapa cuando el lateral de Boca --ingresó a los 18-- tras una enorme maniobra individual.

El encuentro se lleva a cabo en Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con el costarricense Keylor Herrera como árbitro.

 

