Las cámaras en Circunvalación se instalarán a fines de octubre

La semana pasada se conoció que finalmente llegarán las cámaras para evitar accidentes de tránsito. Este era un pedido de los vecinos debido a la fuerte velocidad con la que se circula en la zona.

Entrevistado por Multivisión, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, aseguró que la instalación de las cámaras comenzará a fines del mes de octubre. Mientras que la homologación final de las mismas por parte del INTI, estará para principios del año 2026.



En una primera etapa las cámaras estarán a prueba para quienes circulen en la zona.

Assennato, adelantó también que se está trabajando en un centro operativo para el año que viene, con el fin de monitorear la situación en materia vial y prevenir accidentes.