Condenaron a una mujer que vendía cocaína en barrio Las Costas

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito en la que el juez de Garantías 2 Ignacio Colombo condenó a una mujer a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva.

La acusada, al conocer las pruebas que la Fiscalía había reunido en su contra durante la investigación penal, se declaró culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La intervención de la UFINAR inició con una denuncia anónima realizada en la web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicaba que una mujer vendía drogas en su domicilio, situado en barrio Las Costas.

A partir de allí, el Grupo de Drogas Sector 1-B de la Policía de Salta, inició una investigación en la que los oficiales observaron a la entonces sospechosa en diferentes días y horarios intercambiando drogas por dinero. Vecinos de la zona, que solicitaron mantener sus identidades en reserva, brindaron información relevante que confirmó que la mujer se dedicaba a la venta de drogas.

Teniendo en cuenta todo ello, se solicitó al Juzgado de Garantías, una orden de allanamiento. La medida tuvo lugar el 19 de septiembre y resultó en el secuestro de más de 80 dosis de cocaína, dos balanzas grameras, cuatro cuchillos tipo sierrita con restos de sustancia, una bolsa negra con recortes varios (tipo “ponchos”), dinero en efectivo y celulares.