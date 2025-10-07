Por el sector minero, fortalecen el tren de cargas que llega a Olacapato

Durante el mes de septiembre Trenes Argentinos Cargas consolidó un despacho de 1.500 toneladas de insumos para la minería.

Con este operativo, comenzaron las acciones que unirán la provincia de Buenos Aires con la localidad de Olacapato, tráfico que incluye la circulación por el mítico ramal C14.

“Este paso representa mucho más que una operación logística: es la consolidación de nuestro compromiso con la eficiencia, la innovación y el desarrollo de la región” afirmó empresarios sobre la llegada de los insumos para la minería en la Puna.

Desde Trenes Argentinos Cargas, aseguraron que a los ferrocarriles a la producción minera le permite al sector transportar grandes cantidades de materia prima y de elementos clave para la instalación y puesta en funcionamiento de las mineras; un proceso costoso que requiere importantes inversiones.

A su vez, incorporar la prestación del servicio ferroviario no sólo abarata los costos, sino que garantiza la carga con impacto positivo en la huella de carbono.