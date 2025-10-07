Reveladores detalles de Víctor Sotacuro sobre la noche del triple crimen: "Me pagó 600 mil pesos"

íctor Sotacuro, uno de los nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, declaró ante la Justicia y dio versión sobre lo ocurrido aquella noche con detalles que apuntan a “El Loco” David y a otros dos sospechosos.



Sotacuro es investigado como quien manejaba el auto de “apoyo”, un Volkswagen Fox, que siguió a la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que trasladaban a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez hacia la casa donde luego serían torturadas y asesinadas.

El hombre fue detenido en un hostal de Villazón, Bolivia, a metros de la frontera, luego de huir del país. Según sostuvo luego, escapó porque lo habían amenazado.

Al brindar su declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas la semana pasada, Sotacuro dio un nombre: ‘El loco David’, apodo con el que se identificó a David Manzur, uno de los últimos sospechosos que es buscado por la Justicia.

Según Sotacuro, fue “El loco David” quien lo contrató para “hacer un viaje en remis” aquel viernes 19 de septiembre desde Florencio Varela. Le consultó cuánto le iba a cobrar y arreglaron un precio. El detenido pasó entonces a buscar a su sobrina, Florencia Ibáñez, también detenida, y al amante de la mujer, a quien identificó como Diego.

“Me contrató ‘El loco David’, un albañil peruano, para hacer un viaje. Pero me hizo volver más tarde porque quería quedarse en una fiesta peruana”, sostuvo Sotacuro, quien desde el comienzo dijo trabajar como remisero.

Para hacer tiempo, Sotacuro fue con Florencia y Diego a comer, y luego los llevó de regreso a la Ciudad. Más tarde volvió a buscar a David, pero no por la casa de Florencio Varela, sino por otra dirección sobre la avenida Eva Perón.



David "se subió junto a otras dos personas” que “estaban embarrados y mojados”, dos de ellos llevaban “la boca tapada” y no emitían una sola palabra. Por el contrario, “‘El Loco’ David estaba agresivo, no quería que lo mire, me decía que solo maneje. Tenían olor a alcohol”.

Luego, Sotacuro llevó a David hasta la villa 1-11-14 junto a otros esos dos hombres que dijo no conocer.

“Dejé a dos en Zabaleta. David se cambió, tiró la ropa en un contenedor y lo llevé a su casa en la 1-11-14”, aseguró.

Al ser consultado si le había parecido extraño que David tirara su ropa, Sotacuro admitió que sí y deslizó que le daba indicios de que “habían hecho algo malo”, pero que no intervino.

Al otro día, Sotacuro fue a buscar la plata por el pago del viaje, monto que habían arreglado previamente. Allí se dio otro momento de desconcierto: “Me sorprendió que me pagó 600 mil pesos en lugar de 40 mil que valía el viaje, pero no pregunté”, declaró y expresó: “No sabría decirte por qué me pagó tanto”.

Según Sotacuro, días después, cuando llegaba con su esposa a su casa, dos hombres encapuchados los estaban esperando en el palier: “Me apuntó con el fierro y me dijo: ‘Te voy a matar, más te vale que te tomes el palo’”, dijo el detenido, según consta en el expediente judicial.

Qué declaró la esposa de Víctor Sotacuro

Mónica Débora Mujica, esposa de Sotacuro, declaró ayer ante el fiscal, coincidiendo en varios aspectos con los dichos del detenido. La mujer detalló que el fin de semana posterior al triple crimen transcurrió con normalidad y que incluso lavó la ropa de Sotacuro sin notar nada extraño.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente el miércoles: “Cuando estábamos subiendo la escalera por el tercer piso, había dos personas encapuchadas en el palier”, contó la mujer y afirmó que los sujetos amenazaron a Sotacuro, diciéndole “que se vaya porque si no lo iban a matar” y le robaron su celular.

Minutos después, la pareja vio la noticia del hallazgo de los tres cuerpos.

Sotacuro reaccionó al instante al reconocer la dirección: "‘Yo lo llevé al David acá, anduve por acá. Este hijo de p... me mandó para esto. Este hijo de p... es el que hizo la cagada. Yo estuve ahí con mi coche, me voy’". Mujica, asustada, lo instó a escaparse para proteger a sus hijos.

Entonces, Sotacuro se llevó su celular y se fugó. Se comunicó con ella al día siguiente, el jueves, a las 22:00 y luego a las 09:00 del viernes. "Me juró por Dios que él solamente llevó a David y a los dos chicos que estaban discutiendo. Que él no hizo nada, que se iba a entregar. Cuando me dijo eso ya estaba preso”, sostuvo respecto a la última comunicación.