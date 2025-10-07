México goleó a Chile y avanzó a cuartos en el Mundial Sub 20

México goleó a Chile en el Mundial Sub-20, por 4-1, en duelo correspondiente a los octavos de final del torneo. El cuadro dirigido por Eduardo Arce, con esta victoria, eliminó al equipo local y realizó una gran demostración ante un estadio lleno y volcado en favor de los sudamericanos.

Luego de la goleada a los chileños, el combinado tricolor tiene dos rivales potenciales para la siguiente fase: Argentina o Nigeria, quienes juegan hoy.

En el minuto 26, Gilberto Mora controló la pelota y le dio una soberbia asistencia a Tahiel Jiménez quien remató y marcó el primer gol del cuadro de Eduardo Arce. En el complemento, a los 67', Iker Fimbres tomó el balón frente al área rival, se quitó a un defensor chileno y dio un derechazo puso el 2-0.

México marcó el tercero a los 80', tras una gran jugada que arrancó por la banda izquierda y que al final Hugo Camberos capturó un revote y aprovechó para anotar el 3-0. Minutos más tarde, este mismo jugador puso el 4-0. Sobre el final, Juan Francisco Rossel descontó para los chilenos.