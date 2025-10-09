Buscando regalo para mamá: Qué ofertas hay en planchitas de pelo, celulares y más

A poco más de una semana para la llegada del Día de la Madre, la búsqueda por el regalo perfecto se ha vuelto la prioridad de muchos salteños, aquellos precavidos que desde ahora buscan el mejor obsequio a un precio accesible.

Desde InformateSalta relevamos distintas páginas web para traerles a nuestros lectores una opción distinta, desde planchitas para el cabello, hasta perfumes.

Las planchitas de pelo son el regalo ideal para las mamás que buscan arreglar su cabellera y hay variedad: Planchita Philips TermoProtect $79.799 en 3 cuotas sin interés; Planchita de pelo Philips Essential Care $44.999 en 6 cuotas sin interés; y una opción moderna es el Cepillo alisador Philips $49.999 6 cuotas.

Pero antes de la planchita es importante secar el cabello: Secador de pelo Philips Dry Care $79.999 a 6 cuotas; Secador de pelo Philips Essential Care con mango plegable a $35.999 en 6 cuotas.

Para cuidar el cabello tras el uso de productos de calor, es importante una buena mascarilla como el Kit Karseell Mascarilla Capilar 500gr y Aceite de Argán 50ml. que se consigue a $49.808.

Para tener un spa en casa las depiladoras son importantes y estas son algunas opciones: Depiladora IPL Philips Lumea Advanced más recortador tiene un valor de $299.999 y se puede adquirir en 18 cuotas sin interés; Depiladora Eléctrica Philips cuesta $41.999 en 3 cuotas sin interés; mientras que para el cuidado facial está la Depiladora Philips a $22.999 en 3 cuotas sin interés.

Los celulares y relojes son una buena oportunidad para aprovechar con descuentos imperdibles: Celular TCL 50 Lite por $179.999 en 6 cuotas sin interés; Motorola Moto 605 por $249.999 en 3 cuotas sin interés; y el Reloj Smart XINJI C1 a $37.537 en 3 cuotas sin interés.

Si sus madres son fanáticas del mate es momento para regalarle un termo Stanley clásico 1.4lt a $135.799 abonándolo en 6 cuotas acompañándolo con un mate Stanley 236ml. a $63.499. Si prefieren un buen café o una bebida fresca, un vaso Stanley Quencher de 1.1 se consigue a $125.899 en 6 cuotas.

Los perfumes siempre dan en la tecla y las variedades en precio, capacidad y marca se encuentra por doquier: una delicia es el perfume Cher Dieciocho EDP 100ml. por tan solo $39.990; Eclaire EDP 100ml se consigue a $89.056; el Perfume Armaf Club de Nuit Woman EDT 105ml. tiene un valor de $77.900; mientras que el Banderas Her Secret Temptation EDT 50ml. se consigue a $23.999.