Los comerciantes salteños apuestan al Día de la Madre para reactivar las ventas

Con la mirada puesta en una de las fechas más importantes del año para el sector, los comerciantes salteños se preparan con expectativas moderadas pero esperanzadas.

Carol Ramos, presidenta de la Cámara de Comerciantes Unidos, señaló en diálogo con InformateSalta que “estamos seguros de que por el Día de la Madre va a haber el movimiento, que lo estamos necesitando mucho”.

Reconoció que “la economía estuvo muy planchada”, aunque confía en que “se viene un tiempo de temporada alta”. En ese sentido, destacó que “hay grandes promociones, descuentos e incluso innovando con algunas cosas” para atraer al público.

"Los comerciantes siempre nos tenemos que reinventar”, aseguró Ramos, quien además comentó que, entre los rubros más demandados para la ocasión, mencionó la indumentaria y la marroquinería (como las carteras) y, en menor medida, celulares. “Los electrodomésticos no tanto”, remarcó para concluir.

“Estuvo muy bajo casi todo, estamos atravesando lo que vive el país, tenemos que reinventarnos"