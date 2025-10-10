Denuncias cruzadas por violencia entre alumnos de la Escuela Roca: "Era broma mamá"

La situación en la Escuela Roca generó alarma entre la comunidad educativa y las familias. En los últimos días se hicieron públicas denuncias cruzadas entre padres por episodios de violencia entre dos alumnos de 10 y 11 años.

“Mi hijo tiene 10 años y me dijo que le apuntó con el clavo como una broma, pero pidió perdón"

Una de las madres, entrevistada en el programa QuéPasaalaMañana, relató que su hijo fue agredido en reiteradas oportunidades por un compañero. Contó que el niño sufrió rasguños en el cuello y que incluso fue amenazado con un clavo, motivo por el cual presentó una denuncia y pidió la intervención del Ministerio de Educación. Asegura que, pese a los reclamos, la única medida adoptada por la escuela fue cambiar de curso a su hijo, lo que considera insuficiente.

Sin embargo, la madre del niño acusado de las agresiones, Andrea Ortega, también habló públicamente y negó que su hijo sea violento. Explicó que el menor está bajo seguimiento psicopedagógico y que, lejos de ser un agresor, también sufre situaciones de acoso escolar. “Mi hijo tiene 10 años y me dijo que le apuntó con el clavo como una broma, pero pidió perdón. Él también fue víctima de burlas, le decían ‘negro’ o ‘pobre’”, sostuvo.

“Decir que no se activó el protocolo es mentira"

Ortega afirmó que la escuela intervino el 7 de agosto y que existe un acta firmada por la maestra donde ambos niños se disculparon. “Decir que no se activó el protocolo es mentira. Yo estuve presente, se habló con la docente y se firmó un acta. Estoy dispuesta a pedir disculpas si es necesario, pero no acepto que digan que mi hijo es peligroso”, señaló.

Mientras tanto, el clima en la comunidad educativa es de creciente preocupación. Padres de ambos lados reconocen que la situación se desbordó y que los niños quedaron expuestos al conflicto.