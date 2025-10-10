Le ganó la ansiedad: Robó dinero de una camioneta y se puso a contarlo en plena calle Belgrano

Un hecho insólito ocurrió este viernes hace instantes en pleno centro de Salta Capital, cuando un hombre fue detenido tras protagonizar un robo bajo la modalidad de “motochorro”.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto sustrajo una suma de dinero del interior de una camioneta tipo combi. Lo llamativo del caso fue su accionar posterior: lejos de escapar, se detuvo frente a un conocido gimnasio del lugar y comenzó a contar el dinero robado a plena luz del día, ante la mirada atónita de los transeúntes.

Alertados por testigos, efectivos policiales se hicieron presentes rápidamente y lograron demorar al individuo en calle Belgrano casi 25 de mayo, que aún tenía en su poder el dinero sustraído. El episodio causó sorpresa y comentarios entre los vecinos y comerciantes de la zona, por la torpeza y falta de estrategia del ladrón.

Las autoridades confirmaron que el hombre quedó a disposición de la Fiscalía de turno, mientras se avanza en las actuaciones correspondientes por el delito contra la propiedad en flagrancia.