¡Hay video! Así fue el violento choque en pleno centro que hizo "volar" a un motociclista

Accidente10/10/2025
choque

El 8 de septiembre de 2025, alrededor de las 18:00, operadores del Centro de Videovigilancia detectaron un siniestro vial en la intersección de Florida y Corrientes, en el macrocentro de la ciudad de Salta.

De inmediato, el Centro de Coordinación Operativa (CCO) localizó a la patrulla más cercana y envió asistencia policial y médica al lugar del hecho.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un auto Volkswagen Gol Trend colisionó con una motocicleta. El vehículo era conducido por un hombre de 27 años, mientras que el motociclista, de 50 años, fue trasladado por el SAMEC al hospital San Bernardo, donde fue diagnosticado con politraumatismos.

A ambos conductores se les practicó el test de alcoholemia, con resultado negativo en ambos casos. Intervino la Fiscalía Penal de la Jurisdicción, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.

