Argentina le ganó por 2 a 0 a México y se metió en semis del Mundial Sub-20

Deportes11/10/2025
Maher Carrizo

Argentina derrotó 2 a 0 a par de México y se clasificó a las semifinales del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.

Maher Carrizo abrió el marcador a los 9 minutos tras una buena jugada colectiva.

Ya en el segundo tiempo, Mateo Silvetti --delantero de Inter Miami-- amplió la cuenta a los 11 minutos.

