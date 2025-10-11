Argentina le ganó por 2 a 0 a México y se metió en semis del Mundial Sub-20

Argentina le ganó por 2 a 0 a México y se metió en semis del Mundial Sub-20Deportes11/10/2025
Argentina derrotó 2 a 0 a par de México y se clasificó a las semifinales del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.
Maher Carrizo abrió el marcador a los 9 minutos tras una buena jugada colectiva.
🚨🌎 | GOAL: MAHER CARRIZO OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA!— TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 11, 2025
🇲🇽 Mexico U20 0-1 Argentina U20 🇦🇷
pic.twitter.com/o3vz0UA0BV
Ya en el segundo tiempo, Mateo Silvetti --delantero de Inter Miami-- amplió la cuenta a los 11 minutos.
😮💨🇦🇷 ENORME JUGADA DE VILLALBA Y LA VELOCIDAD DE SILVETTI PARA EL SEGUNDO.— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 12, 2025
ARGENTINA LE GANA 2-0 A MÉXICO. 🏆pic.twitter.com/NxVC99rd1Q
El miércoles, a las 20, se medirá ante Colombia, que venció a España 3 a 2.
