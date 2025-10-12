El Albo no se mancha: Balas de goma, represión policial y familias en medio de los festejos

La alegría por la victoria de Gimnasia y Tiro derivó anoche en momentos de tensión en pleno centro de la ciudad de Salta. En medio de los festejos, que se extendieron por distintas calles, efectivos policiales intervinieron en la esquina de Leguizamón y Vicente López, donde se concentraba un numeroso grupo de simpatizantes del “Albo”.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, los uniformados dispararon balas de goma para dispersar a los presentes, sin distinguir entre adultos, mujeres y niños que se encontraban celebrando en el lugar.

Las imágenes muestran corridas, gritos y momentos de confusión, en un operativo que rápidamente se volvió tema de debate público.

Testigos y vecinos cuestionaron el accionar policial, calificándolo de “excesivo” y “desmedido”, mientras que otros usuarios destacaron que la intervención buscaba restablecer el orden y despejar la vía pública, tras la acumulación de personas en medio de la calzada.

El hecho ocurrió en el marco de los festejos por la victoria gloriosa de Gimnasia y Tiro, que celebró un nuevo logro deportivo con una multitud en las calles.

Hasta el momento, no se reportaron heridos graves, aunque se espera un comunicado oficial por parte de la Policía de Salta para esclarecer las circunstancias del operativo.

Video de @Neiz__gyt