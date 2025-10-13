Día del Psicólogo: “La inteligencia artificial no empatiza, solo responde”

Este 13 de Octubre se conmemora el día del Psicólogo en Argentina, fecha que quedó establecida dede 1947, cuando se logró un encuentro histórico de profesionales de esta rama en la provincia de Córdoba.

En su día, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta, Gisela Pedersen, se refirió a los nuevos desafíos que enfrenta con esta profesión en relación a la interrupción de la inteligencia artificial y las terapias no reconocidas por la ciencia.

Sobre el ChatGPT y la nueva modalidad de la gente en hablar y buscar respuestas en ella, Pedersen remarcó que: “no se puede comparar con la terapia”.

La profesional de la salud mental, advirtió por FM Aries que: “La inteligencia artificial no empatiza, solo responde con base en lo que el usuario dice. Un psicólogo escucha, interpreta y trabaja con la historia del paciente. La máquina, en cambio, puede reforzar una idea errónea y hundir a alguien en su depresión”.

En cuanto al lo que es el coaching, las constelaciones familiares y la biodecodificación, y sostuvo que “no son terapias psicológicas”.

Sobre estas ciencas aclaró que no tienen aval científico: “No competimos, pero hay que aclarar que la psicología es científica. A quienes practican constelaciones se los invitó a presentar evidencia científica, pero no lo hicieron. No tienen validación científica, por lo tanto, la psicología no las reconoce”.

Consultar siempre con profesionales formados

La profesional remarcó que la terapia psicológica “requiere tiempo, compromiso y trabajo personal”, y animó a la población a acudir a profesionales formados: “Ir al psicólogo cuesta, pero hace bien. No es una charla breve, es un proceso que ayuda a conocerse, asumir la realidad y encontrar herramientas para vivir mejor”.