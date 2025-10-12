No todos los héroes llevan capa: Mañana se conmemora el Día del Psicólogo

Todos los 13 de octubre, se celebra el Día del Psicólogo. Es por ello que, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, saluda a todos los profesionales de la Psicología y destaca su rol dentro del sistema de salud.

“El rol de los psicólogos, como profesionales de la salud mental, es esencial en la atención a la población, ante la angustia, ansiedad, conflictos, preocupación, incertidumbre, entre otras emociones y sensaciones”, expresó el titular de la cartera sanitaria.

Agregando que “son actores fundamentales en la contención y el acompañamiento, no sólo a los pacientes, sino también a los demás profesionales de la salud”.

El sistema de salud provincial cuenta con profesionales de la Psicología en diversas áreas, como la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, programas, hospitales, centros de salud y dispositivos destinados a la prevención y atención integral de la salud.

Según datos provistos por ese organismo son 237 los psicólogos que trabajan en diferentes establecimientos sanitarios públicos de la provincia.

La celebración fue instituida por la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), en 1974, para reafirmar a la profesión como una disciplina de la salud, ya que anteriormente no estaba considerada así.