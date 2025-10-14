Feministas repudian el fallo y exigen justicia por Nuri: “Absuelto no significa inocente”

Tras el veredicto que absolvió a Gustavo García Viarengo en la causa por la muerte de Nahir "Nuri" Viazzi Klimasauskas, el grupo Panambi – Colectiva Feminista de Orán emitió un pronunciamiento crítico en sus redes y reclamó que el sistema judicial garantice una mirada con perspectiva de género.

La fiscalía y la querella habían solicitado en el juicio que se le impusiera prisión perpetua, acusándolo como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género. La defensa, por su parte, sostuvo la inocencia y pidió la absolución en forma lisa y llana o, subsidiariamente, que se aplique el beneficio de la duda.

Durante el debate, se presentaron imágenes de cámaras de seguridad del edificio donde cayó Nahir la mañana del 19 de febrero de 2023.

La autopsia reveló lesiones en manos y rodilla compatibles con un intento de sostenerse, y se halló un fragmento de mampostería junto al cuerpo.

Panambi publicó una imagen con el lema “Absuelto no significa inocente” y el hashtag #JusticiaPorNahir, y acompañó ese visual con un mensaje contundente:



La colectiva se describe como un grupo horizontal de activismo feminista y derechos humanos, integrado por mujeres, lesbianas, bisexuales y disidencias sexuales con compromiso social.