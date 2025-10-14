San Lorenzo en apuros: la Justicia le otorgó cinco días para saldar una deuda millonaria

La justicia argentina notificó al “Ciclón” que tiene cinco días para saldar la deuda que contrajo con el fondo suizo AIS Investment Fund. El monto asciende a los 4.7 millones de dólares, debido a un préstamo que había recibido la institución por la cesión de derechos de transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia en julio de 2020.

Cabe aclarar que el “cuervo” se encuentra en una delicada crisis institucional. Sumado a esto, Marcelo Moretti, presidente del club, llegara a la sede del club debió huir en un patrullero debido a una manifestación en su contra.



Aun así, Moretti confirmó al medio San Lorenzo Primero que seguirá en el cargo a pesar de lo ocurrido el día de ayer. Mientras tanto los abogados del club siguen trabajando en la causa, pero no lograron llegar a una instancia de acuerdo con el fondo. Por lo que está en peligro el futuro de San Lorenzo.