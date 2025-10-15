Así funcionará el nuevo circuito turístico que une la ciudad con el Dique Cabra Corral

Salta ya cuenta con un nuevo circuito turístico que conecta la ciudad con el Dique Cabra Corral, ofreciendo a locales y visitantes una experiencia de aventura, cultura y paisajes únicos.

María del Mar Masnaghetti, de la Cámara de Turismo de Coronel Moldes, explicó en CNN Salta, que desde noviembre, saldrá regularmente los sábados y domingos, y en la temporada de verano se ampliará a cuatro o cinco días por semana según la demanda.

Según dijo, se trata de una experiencia de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Los participantes podrán disfrutar de actividades recreativas en el dique, incluyendo navegación guiada, excursiones, puenting, tirolesa, rappel, paseos en moto de agua y banano. Además también podrán conocer la Isla de los Deseos y aprender sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica del dique.

Por otro lado, durante la visita al municipio, podrán recorrer plazas y la ruta 47, donde está la oferta gastronómica y hotelera local, con posibilidad de pernoctar en la zona.

La experiencia, que incluye traslado, navegación guiada y almuerzo, tiene un costo de 62.800 pesos, y los tickets se pueden adquirir en agencias habilitadas o directamente a través del Bus Turístico y la empresa Extreme Games.

Por último, destacó que la iniciativa surge de una alianza estratégica para ampliar la oferta turística, ofreciendo un servicio regular y confiable que posiciona al Dique Cabra Corral como un destino destacado de la provincia.