¡Comida rica, accesorios, lentes y más! Todo lo que podés regalar a mamá en su día

Se viene un día especial para celebrar a mamá, y como siempre desde InformateSalta les traemos a nuestros lectores las mejores opciones y variadas de regalos.

Uno piensa en celebración y la comida siempre es una opción especial, para el mismo domingo, Día de la Madre, algunos locales ofrecen un 15% de descuento si concurren a almorzar o cenar con mamá, los almuerzos rondan los $15.500, mientras que las cenas llegan a los $16.000.

El postre viene bien y si reservás una torta tenés un 25% de descuento, las tartas se consiguen a $27.000 y los budines a $18.000.

Y si, las carteras son las favoritas de la mayoría de las madres, y cuentan con un valor accesible en el centro, ya que rondan entre los $17.800 hasta los $26.800 y si quieren hacer un regalo extra, una billetera dentro del bolso vienen bien y se consigue a $16.800.

Los accesorios son un buen regalo, los collares de acero tienen un valor de $7.850, las pulseras al mismo valor $7.850, mientras que los relojes rondan entre los $10.800 y $15.800.

Un neceser para guardar los accesorios o maquillaje tienen un valor de $15.800, y un porta lentes para cambiar un poco el estuche de años ronda los $10.800.

Los combos por el Día de la Madre reinan en los comercios salteños, y los perfumes ocupan un buen puesto, ya que en el local Covi tienen las siguientes promos: 2 perfumes de 35 ml a $80.000, 2 perfumes de 55 ml a $100.000 y 2 perfumes de 100 ml a $120.000.