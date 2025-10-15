¡Insólito! Sujetos robaron un colectivo en Salta y causaron varios siniestros viales

El llamativo hecho se dio en la madrugada de este miércoles, cuando un colectivo de la empresa SAETA fue robado en la zona de Avenida Independencia y Chile, por sujetos que protagonizaron varios incidentes de tránsito antes de que sus ocupantes fueran detenidos por la policía.

Según informó personal policial, alrededor de las 3:45 un transeúnte alertó sobre un colectivo circulando de manera peligrosa por la calle Pompilio Guzmán, colisionando con varios vehículos.

El personal policial acudió a la zona de Joaquín Ramos y Virgilio Figueroa, donde constataron que en el interior de la unidad sustraída se desplazaban cuatro hombres. Todos fueron demorados tras el incidente.

Durante las primeras diligencias, la policía secuestró una motocicleta Gilera Smash 110 cc., color azul con negro, que habría sido utilizada en el robo y abandonada en la puerta de la Escuela Arenales, en la zona de Villa San Antonio y a una cuadra de la empresa de colectivos, donde habría ocurrido el robo. La documentación encontrada vinculó al propietario del rodado con la sustracción del colectivo.

El caso quedó a cargo de las autoridades policiales de la jurisdicción, quienes continúan con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el desarrollo del hecho, publicó QPS.