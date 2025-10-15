Muerte en el penal de Villa Las Rosas: Prisión preventiva para uno de los detenidos

Justicia15/10/2025
carcel villa las rosas

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 37 años como autor del delito de homicidio simple. El hecho sucedió el pasado lunes.

Durante una pelea, un grupo de presos atacó a otro, el cual recibió una herida de arma blanca que le causó la muerte por shock hipovolémico.

hermanapresoMuerte en el Penal: "El forense me dijo que a él lo dejaron morir, que perdió muchísima sangre"


En la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y desde la Fiscalía se solicitó su prisión preventiva.

El imputado fue individualizado tras el relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad y que se encuentran en curso todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

carcel villa las rosasVilla las Rosas: "En algunos imputados, no hay pruebas suficientes para condena"

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día