Muerte en el Penal: "El forense me dijo que a él lo dejaron morir, que perdió muchísima sangre"

El lunes, en horas de la mañana, personal penitenciario informó sobre un incidente en el que un interno resultó herido, tras lo cual fue trasladado al hospital San Bernardo donde falleció horas después, alrededor de las 14:22. Con el correr de las horas la familia del interno fallecido salió a hablar y pedir justicia.

Una hermana del joven contó que le mintieron cuando le dieron la noticia, aduciendo que estuvo internado el fin de semana pero ella había estado con él el día domingo por su cumpleaños. "El día lunes viene un móvil acá a mi domicilio y me avisan que él falleció, eran eso de las 6 de la tarde. Me decían que él tenía una enfermedad. Yo le decía que estuvo todo el fin de semana internado, lo cual es mentira porque el día sábado fue su cumpleaños y el domingo yo lo vi, estaba bien".

Los efectivos que le avisaron sobre la muerte de su hermano le dijeron que se dirigiera al hospital San Bernardo, allí le dijeron que: "Entró el lunes a las 11 de la mañana con una herida de arma blanca que el ingreso consciente , hablando y que pedían que llamen a los familiares. De la cual nunca llamaron, nunca nos avisaron y me dan que falleció a las 14 horas, y vienen al domicilio a las 18".

Aseguró que a su hermano lo dejaron morir y nadie le dijo la verdad: "Fui al poder judicial y no me dan explicaciones, fui al penal y tampoco me dijeron nada. Nunca me preguntaron si nos podían ayudar en algo. Hoy fui al poder judicial, por la autopsia y el doctor forense me dijo que a él lo dejaron morir, que perdió muchísima sangre, poque no lo atendieron en el momento que lo tenían que atender".

Por su buena conducta tenía visitas domiciliarias

La joven contó que: "El domingo cuando lo ví estaba bien, me decía que se quería pasar a carpintería, que pechaba para que lo pasen hacia el pabellón de abajo. Limpiaba los pabellones y le daban $600, me mostraba el recibo que le daban. Tenia buen conducta, lo traían a hacer visita domiciliaria a casa, no entiendo como lo pudieron matar así".

En la oportunidad, contó que cumplía una condena por robo de zapatillas y que esperaba salir en 2027.

Pasaba la droga como caramelo

Sobre lo que pasaba en el penal la joven contó "La droga pasaba como caramelo de aquí para allá, los mismos celadores están prendidos, hacen pasar los celulares y un montón de cosas. Dicen te revisamos entero pero igual pasan, porque los celadores están prendidos ahí. Él me contaba y yo lo veía como se vendía droga".

Por último dijo: "Pido justicia y que paguen los que tengan que pagar, porque a él lo dejaron morir como un perro. Todos somos seres humanos. Pido justicia, dejó una familia destrozada, mi mamá que está mal, dejó su hija. Esperaba en 2027 poder salir para estar con su hija y su familia. Incluso estaba con acompañamiento de psicologo y psiquiátra por la pérdida de dos hermanos que lo afectó" cerró por El 10 TV.