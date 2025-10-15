Créditos de $1.500.000 para jubilados: Se pueden pedir de forma online

Jubilados y pensionados que cobran sus haberes por ANSES pueden solicitar créditos personales de hasta $1.500.000, con plazos de hasta 60 meses y tasas fijas.

Estos préstamos, se toman a través de entidades bancarias, con las cuales existen convenios especiales para quienes perciben sus haberes a través del organismo. El trámite puede hacerse totalmente online desde el homebanking o aplicación móvil del banco correspondiente, sin necesidad de realizar gestiones presenciales ni presentar formularios físicos.



Los préstamos están disponibles para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El monto final depende del plazo elegido y de la Tasa Nominal Anual (TNA) del banco, que actualmente ronda el 50 % anual, por ejemplo:

24 cuotas: $90.000 mensuales aprox.

36 cuotas: $73.000 mensuales aprox.

48 cuotas: $63.000 mensuales aprox.

60 cuotas: $57.000 mensuales aprox.

Por ejemplo, un jubilado que percibe la mínima (alrededor de $260.000) puede solicitar el préstamo a largo plazo sin superar el límite permitido por ley. El Banco Nación otorga préstamos de $100.000 a $50.000.000, con cuotas fijas y TNA del 66 %. Mientras que el Banco Provincia también ofrece montos similares, adaptando los plazos al perfil del solicitante.