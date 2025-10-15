Incendio en la planta de San Lorenzo: Se realizan tareas de enfriamiento

Personal de Defensa Civil junto a la Policía de Salta llevan a cabo tarea de enfriamiento en la zona afectada por el incendio de pastizales que se registró en la planta municipal de chipeo y compostaje de San Lorenzo.

El fuego comenzó anoche y trabajaron allí personal de la Brigada Forestal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía de Salta y cuarteles de Bomberos Voluntarios que prosiguen con las tareas de enfriamiento en la zona afectada con autobombas y camiones cisternas.



Sumado a esto, una topadora del Ejército Argentino se trabaja en cortafuegos con el propósito que el incendio que está contenido no se propague a zonas colindantes de vegetación.

Hasta el momento, se han desplegado más de 10 dotaciones de brigadistas de provincia, Bomberos de la Policía, cuarteles de Bomberos Voluntarios, Samec y Aguas del Norte.