Un incendio en barrio La Ribera destruyó una vivienda

En el oeste de la ciudad de Salta, en barrio La Ribera, una vivienda fue consumida por las llamas de un incendio que se inició en la madrugada de este jueves. El siniestro comenzó alrededor de las 3, cuando un espiral encendido habría tomado contacto con un colchón.

Dentro del domicilio vivían tres jóvenes de 21, 26 y 28 años, quienes dormían en distintos lugares cuando comenzó el incendio.

De acuerdo a fuentes policiales citadas por ElTribuno el fuego avanzó con rapidez, alimentado por materiales inflamables que se encontraban en la casa y las llamas se propagaron por toda la estructura en cuestión de minutos.

Vecinos del lugar, al notar el humo y los gritos de auxilio, salieron de sus casas y ayudaron a rescatar a los jóvenes antes de la llegada de los bomberos. Uno de los muchachos, de 21 años, sufrió quemaduras en las piernas cuando dormía en el colchón que se incendió. Los otros dos, de 26 y 28 años, resultaron intoxicados por inhalar monóxido de carbono y debieron ser asistidos en el lugar por personal del Samec

En el lugar trabajaron una dotación de bomberos voluntarios y de la Policía de Salta durante más de una hora hasta poder sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas. Pese al esfuerzo de los especialistas, la estructura quedó completamente destruida y las pérdidas fueron totales.

Tras el incendio, vecinos del barrio iniciaron una campaña solidaria para ayudar a los jóvenes damnificados, quienes perdieron todas sus pertenencias. "No quedó nada, solo las paredes negras”, comentó otro residente de la zona.