Denuncian intento de femicidio en Orán: "Mi hija pidió ayuda por medio de un enrejillado"

En las últimas horas una mujer encaró el pedido de justicia para su hija de 19 años, quien convivía hasta el sábado con un joven en la casa de los padres de este.

Según cuenta María Luz, mamá de la joven, su hija venía siendo víctima de maltratos y violencia de género. "La madrugada del sábado mi hija cae a la casa llorando desconsoladamente. Estaba conviviendo con su pareja quien la ahorcó, no la dejaba salir de la casa. Mi hija pidió ayuda por medio de un enrejillado".

La señora relato que: "El sujeto la arrastró de los pelos por el pasillo hasta meterla en la pieza, la encerró, los padres escuchaban los gritos, la estaba ahorcando, hasta dejarla sin conocimiento. En ese momento entran los padres y le dicen, 'dejala que se vaya' y la corren y llega a mi casa, desconsolada".

Recuerda que en ese momento salió hacia la casa del agresor y que este: "Nunca salió, salió el padre y luego cerró la puerta. Tengo chats donde se supone que el muchacho se está escapando. Casi mata a mi hija. Una vecina cuenta que escuchó todo el griterío. Vio como en un mometno ella subió al techo queriendo escapar, él a pedradas la bajó".

La mujer manifestó que quería cambiar la carátula de la denuncia y contó que la chica venía sufriendo violencia de género pero también malos tratos de parte de la suegra "No fue la primera vez de los golpes que venía sufriendo y que tanto el chico como la madre encerraban a su hija en la pieza. La madre entraba y le tiraba vasos de agua en la cara para levantarla, quiso escapar y no la dejaban. Le mandaba mensajes diciéndole 'dónde estás vaga, vení a lavarle la ropa a mi hijo' relató la mujer".

En base a esto piden que en la carátula quede como privación de libertad e intento de violación. Hoy está bajo la acusación de lesiones y violencia de género. Además exigen la detención del sujeto ya que según le informaron amigos, este se habría escapado hacia el campo, Radio Norte.