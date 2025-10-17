¿Dónde jugarán River e Independiente de Rivadavia por Copa Argentina?

Las semifinales de Copa Argentina tienen hora, día y sede confirmada. De esta manera, River Plate, único de los cinco equipos grandes que sigue en competición, buscará el pase a la final el próximo viernes 24 de octubre desde las 22:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Independiente Rivadavia.

El Millonario volverá a un reducto que visitará en pocas horas porque este sábado se cruzará desde las 20:30 contra Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El ganador de ese duelo se medirá al vencedor de Belgrano y Argentinos Juniors, que se enfrentarán un día antes, el jueves 23, a partir de las 21:10 en el Gigante de Arroyito, tradicional localía de Rosario Central. Vale recordar que el campeón del certamen obtendrá un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.