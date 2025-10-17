¡Una buena! Gendarmes rescatan una cría de oso melero en medio de los incendios del norte

En una acción que subraya el impacto de los incendios forestales que azotan el norte de Salta, efectivos de la Gendarmería Nacional rescataron a una cría de oso melero que se encontraba desorientada y asustada, intentando escapar del fuego en la zona de Orán.

Según informaron desde la fuerza, el pequeño animal fue hallado a la vera de la Ruta Nacional 34 y, tras ser asistido, fue puesto bajo el cuidado de una fundación protectora, para su recuperación y reguardo en medio de los focos íngeos que hay en esa parte de la provincia.

El hallazgo fue realizado por integrantes de la Sección "Santa Rosa", dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, mientras llevaban a cabo patrullajes preventivos en el kilómetro 1.295 de la Ruta Nacional N° 34. Esta es un área que ha sido gravemente afectada por los focos ígneos que persisten, dañando severamente la flora y fauna de la región.

Durante el recorrido, los gendarmes advirtieron la presencia del pequeño animal que salía visiblemente asustado y desorientado de entre los pastizales quemados. El oso melero, también conocido como tamandúa, es una especie autóctona cuya supervivencia se ve amenazada por la pérdida de su hábitat.

Ante la situación, los efectivos de Gendarmería procedieron de inmediato a resguardar a la cría. Le brindaron los primeros auxilios necesarios, incluyendo agua y contención, para garantizar su bienestar y tranquilizarlo después de la experiencia traumática cerca del fuego.

El rescate del mamífero fue notificado a la autoridad judicial correspondiente. Por disposición de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, se ordenó el traslado inmediato del animal. La cría fue derivada a la Fundación Protectora de Animales “Patitas en la Calle”. Allí, el pequeño oso melero recibirá atención veterinaria y cuidados especializados, esenciales para su recuperación.