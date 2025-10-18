¿Que pasará con el futuro de Cavani y Boca?

El año de Edinson Cavani no está siendo el esperado. Las lesiones le impidieron lograr continuidad y lleva apenas cuatro goles en los 21 partidos que jugó en 2025, dentro de los 36 que disputó Boca. Sin embargo, su intención es clara: quiere completar su contrato con el Xeneize, que vence en diciembre de 2026, y en el club están felices con su continuidad.

Ante Belgrano este sábado, el Matador se perderá su cuarto cotejo consecutivo debido a la lesión del psoas de su pierna derecha (aunque ante Newell's estuvo entre los suplentes). La intención es que pueda regresar en el postergado ante Barracas Central, programado finalmente el próximo lunes 27 de octubre, y que pueda terminar en cancha el Torneo Clausura.

Salvo que tenga algún problema físico mayor, está muy cómodo en Boca y se plantea terminar su carrera con la 10 azul y amarilla. La relación con Juan Román Riquelme es muy buena y el acuerdo era que si el jugador quería interrumpir su vínculo antes de tiempo, podía hacerlo sin consecuencias. Sin embargo, eso no está en la cabeza del goleador. Cavani quiere quedarse en Boca hasta finales de 2026.

A cuatro fechas del final de la fase regular del Clausura (aunque a Boca le queden cinco partidos), el equipo está en puesto de clasificación a la Copa Libertadores. Esa es una de las obsesiones del uruguayo, que sueña con volver a jugar una final y tener revancha de la derrota ante Fluminense en 2023.