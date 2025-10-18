Así será la cobertura de seguridad para el encuentro entre Gimnasia y Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Tiro

El operativo se desplegará con más de 400 policías, en el estadio David Michel Torino. Las puertas de acceso al público se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el encuentro comenzará a las 22:00 horas.

En el marco del “Torneo Nacional 2025”, la Policía de Salta, por medio del Centro de Coordinación Operativa, diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes de Rio Cuarto (Córdoba), el cual será a las 22.00 horas, en el Estadio David Michel Torino.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 400 efectivos pertenecientes a unidades especiales, áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 de Capital

Las puertas estarán habilitadas a partir de las 20.30 horas, por lo cual se solicita al público la asistencia con antelación. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y tickets de entrada en formato físico.

No se podrá ingresar con pirotecnia, paraguas ni elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.

