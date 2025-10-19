Con uniforme y corazón: Se viralizó video de policías salvando a un bebé que se asfixiaba

Una familia misionera vivió momentos de desesperación cuando un bebé de ocho meses sufrió un episodio de asfixia mientras dormía. Su madre, de 29 años, llamó de urgencia a la Comisaría Seccional Segunda de la Unidad Regional VIII del Pueblo Illia, en el municipio de Dos de Mayo, pidiendo ayuda porque su hijo no reaccionaba.

De inmediato, los efectivos acudieron a la vivienda ubicada en el barrio Luz y Fuerza, a unos 18 kilómetros del casco urbano. Allí encontraron al bebé inconsciente, en brazos de sus padres.

Sin perder tiempo, subieron a la familia al móvil policial y emprendieron un traslado de emergencia hacia el Hospital de San Vicente, recorriendo más de 20 kilómetros de camino terrado.

Durante el trayecto, uno de los oficiales aplicó maniobras de Heimlich adaptadas para lactantes, junto a golpes interescapulares, logrando que el niño recuperara la respiración y comenzara a llorar.

Ya en el hospital, el personal médico confirmó que el pequeño se encontraba fuera de peligro, permaneciendo en observación para estudios complementarios.

El rápido accionar de los policías fue clave para salvarle la vida.