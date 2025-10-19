Narcomenudeo: Desbaratan una banda tras diez meses de investigación

Tras diez meses de tareas investigativas, efectivos de la Gendarmería Nacional lograron detener al líder y a nueve integrantes de una organización delictiva dedicada al narcomenudeo en la ciudad de Rosario.

El operativo fue resultado de una investigación iniciada en enero de 2025, a solicitud del Ministerio Público de la Acusación, Circunscripción Judicial N.º 2, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

A lo largo del proceso, los agentes realizaron seis allanamientos simultáneos, en los que se decomisaron dosis de cocaína y marihuana, además de armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos, una notebook, una máquina contadora de billetes, un chaleco balístico, dos balanzas de precisión, un vehículo y otros elementos de interés para la causa.

El despliegue estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Rosario”, con apoyo del Escuadrón de Seguridad Ciudadana “Rosario”.

Durante el operativo, por orden del magistrado interviniente, los funcionarios detuvieron a cinco hombres y cinco mujeres, mientras que otras cuatro personas fueron aprehendidas.

La investigación permitió desarticular por completo la estructura criminal, dedicada al narcomenudeo en distintos barrios rosarinos.