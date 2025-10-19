Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz se impuso en el balotaje y es el nuevo presidente

El centrista Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones con el 54,53% de los votos contra el 45,47% del derechista Jorge Tuto Quiroga, según datos preliminares, tras el histórico balotaje de este domingo en Bolivia.

Los datos fueron difundidos por el Tribunal Supremo Electoral con poco más del 97 % de las actas procesadas.

El senador y candidato del Partido Demócrata Cristiano rompe así 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) del histórico dirigente cocalero Evo Morales.

“Agradecido con el pueblo boliviano... Dios es grande, nunca dudamos de nuestra fe”, dijo Edman Lara, candidato a vicepresidente en la fórmula electoral en la que acompaña a Paz, tras conocer los datos.

“Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia... es tiempo de hermanarnos, es tiempo de reconciliarnos. Se acabaron los colores políticos”, agregó Lara, un expolicía que se hizo famoso en las redes sociales denunciando casos de corrupción en las filas de la fuerza.

El pasado 17 de agosto, los bolivianos votaron para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar el Parlamento nacional para el próximo quinquenio. El senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) fueron los dos candidatos más votados en agosto, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009. (TN)