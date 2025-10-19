Milei abrió el paraguas a una semana de las elecciones: "Harán todo lo posible por generar pánico con el dólar"

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la situación económica del país en la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre y advirtió sobre posibles maniobras para generar incertidumbre en los mercados.

En medio de la tensión cambiaria y de las especulaciones en torno al salvataje financiero del gobierno de Donald Trump, el mandatario compartió un mensaje del economista Federico Domínguez, quien se dijo que en los días previos a los comicios "harán todo lo posible por generar pánico" con la divisa norteamericana: "TÉNGASE PRESENTE. Fin", escribió el mandatario.

En su tuit, Domínguez sostiene que en la recta final hacia las elecciones "habrá mentiras", entre ellas la versión de que «el Tesoro de Estados Unidos le suelta la mano al Gobierno", que «tras los comicios se devaluar" o que «los pagos de deuda están en riesgo". Para el economista, estas operaciones buscan «sembrar incertidumbre«, cuando —según su visión— la situación fiscal es sólida y el Banco Central está «capitalizado, con pocos pesos en circulación y superávit fiscal".

El mensaje, respaldado por Milei, también hace referencia al auxilio de 40 mil millones de dólares anunciado por el Tesoro estadounidense como parte del acuerdo impulsado por Trump y afirma que ese apoyo «no depende del resultado electoral», sino del "alineamiento con Occidente y del orden fiscal" del Gobierno argentino.

En defensa de la gestión libertaria, el economista concluyó que "lo central en esta elección son las ideas de fondo sobre el país que queremos» y que, considerando las condiciones en que asumió Milei, «es la mejor gestión económica de la que tengamos memoria".