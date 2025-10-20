Polémica por la visita de Milei: Avellaneda aclaró que no hubo solicitud formal

Tras los dichos de la diputada nacional y candidata a senadora, Emilia Orozco, afirmando que el presidente Milei no visitaría Salta antes de las elecciones porque su seguridad no estaba garantizada, el secretario de Seguridad de la provincia, Nicolás Avellaneda, sostuvo que no hubo ningún pedido formal.

Avellaneda explicó que no llegó un pedido formal desde Casa Militar y las Fuerzas Federales por la llegada del presidente o vicepresidente, protocolo que se lleva delante de manera obligatoria.

“Nos ponemos a disposición y generamos un operativo de seguridad en el recorrido que realicen, en este caso no hubo llamado o presentación formal, con lo cual descartamos hasta ahora cualquier visita o venida del presidente a Salta” afirmó.

“Nos deben notificar formalmente de la visita ya sea por unos minutos, horas o días, nos tienen que avisar formalmente a través de Casa Militar y no fue así, no sucedió”, finalizó el secretario de Seguridad.