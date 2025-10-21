Murió un adolescente tras volcar un automóvil en Ruta 9/34

Durante la madrugada, un adolescente de 17 años, por causas que se investigan, perdió la vida tras el vuelco de un automóvil Toyota en la Ruta Nacional 9/34, cerca de la rotonda de Torzalito, en el departamento General Güemes.

El menor que viajaba como acompañante fue hallado sin vida en la cinta asfáltica, mientras que el conductor, de 28 años, fue trasladado al hospital con fractura de hombro.

Según confirmó Radio Salta, no se registraron otros autos involucrados en el hecho.

La justicia aguarda que el conductor, que se encontraba en estado de shock tras el accidente, pueda declarar para esclarecer las circunstancias del vuelco.





