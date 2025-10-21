Vecino se fue a dormir y encontró su camioneta chocada al otro día

Juan Carlos, un vecino de Campo Caseros hace unos días dejó su camioneta estacionada en calle Urquiza, al 2.000, para irse a dormir, cuando se levantó su camioneta estaba subida a la vereda chocada por delante y detrás.

“Cuando salí a trabajar no la veo a la camioneta me asusté y cuando salgo a la vereda me doy cuenta de que estaba chocada y estampada contra el poste que está más adelante”, relató Juan Carlos para el programa “SomosNoticias”.

“La Policía se portó de diez, realicé la denuncia correspondiente, pero me explicaron que no podían actuar mucho porque no había heridos, pero me dijeron que iban a tomar las medidas necesarias para encontrar al culpable”. Si bien la camioneta se encuentra con varios destrozos pudo hacerla andar, ya que es su herramienta de trabajo con el que puede ir a El Valle de Lerma para hacer trabajos de refrigeración.

El fuerte sonido despertó a los vecinos, que cuando salieron a ver qué había pasado en la calle, la camioneta que había provocado el accidente dio marcha atrás y se fugó. Propietarios de cámaras cercanas lograron proporcionarle las filmaciones de seguridad, pero por la lluvia, se genera un reflejo que no deja ver la patente.

En palabras del damnificado: “Ya hace tres años que la estaciono aquí y nunca me había pasado esto”.