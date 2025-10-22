Se registra una baja en el precio del oro, ¿eso puede afectar a Salta?

El precio internacional del oro registró una jornada de fuerte volatilidad, anotando su mayor baja diaria desde agosto de 2020 este martes. El retroceso se produce luego de varias semanas de un rally que había llevado a la cotización del metal precioso a marcar un nuevo récord histórico de u$s4.381,52 por onza el pasado lunes.

Durante la jornada del martes, el oro se derrumbó un 4,9%, cediendo a la zona de u$s4.143 por onza. Esta caída fue influenciada por factores como el optimismo en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, la apreciación del dólar en los mercados globales y la incertidumbre que rodea el cierre del gobierno norteamericano.

Según Ámbito.com, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre también reflejaron la tendencia, cayendo un 4,7% para ubicarse en u$s4.155 la onza. Analistas del mercado señalaron que el brusco salto de la volatilidad en los máximos fue una señal de cautela que pudo haber alentado la toma de ganancias a corto plazo.

La tendencia a la baja contrasta con el sostenido incremento que había llevado al precio del oro a subir un 60% en lo que va del año, impulsado por las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y la sostenida demanda por activos de refugio ante la incertidumbre geopolítica. Analistas advierten que "un mejor apetito por el riesgo en el mercado general" tiende a ser bajista para los metales de refugio seguro.

Con este escenario, ¿qué puede pasar en Salta? Cabe recordar que, en medio de su desarrollo minero, Salta mantiene su actividad productiva y potencial geológico en la exploración de oro. La mina Lindero, operada por Mansfield (subsidiaria de Fortuna Mining), cerró el segundo trimestre del año con un importante incremento del 16% en su producción respecto al trimestre anterior, gracias a una mejora en la ley del mineral y los volúmenes procesados.

En lo que va del año, la mina Lindero acumula 43.870 onzas, alineada con su guía anual de producción proyectada entre 93.000 y 105.000 onzas. Además de la producción, varias empresas ya evalúan comenzar tareas exploratorias en la provincia. Especialistas destacan que Salta y toda la cordillera argentina poseen un "enorme potencial geológico" que continúa en proceso de descubrimiento.