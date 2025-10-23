Paritarias: “No tenemos fecha todavía, la idea es fines de octubre”

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, se refirió a las paritarias, de las cuales adelantó cuando podrían llevarse adelante.

En diálogo con CNN Radio Salta, fue consultada por la fecha de las próximas paritarias docentes, ante lo cual afirmó que todavía no tienen definido cuando se llevarían adelante: “Pero la idea es fines de octubre, principios de noviembre”.

La funcionaria provincial hizo hincapié que independientemente que se hayan llegado a acuerdos o no anteriormente, a diferencia de Nación, la provincia brinda un espacio de escucha importante, donde todos los actores pueden participar.

Recordamos que en las últimas paritarias se acordó un aumento del 14% para el segundo semestre, que se traduce en un incremento anual cercano al 23%.