Discutió con su amigo alcoholizado, lo mató de un tiro y luego se quitó la vida en Tartagal

Dos hombres fueron hallados sin vida este miércoles en una vivienda del paraje El Escondido, una zona rural ubicada al norte de la provincia de Salta, cerca de Tartagal.

Las primeras hipótesis apuntan a que se trató de un homicidio seguido de suicidio ocurrido en el marco de una discusión mientras ambos consumían alcohol.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Salta, los hombres, de alrededor de 60 años, pertenecían a las comunidades de Tonono, a 35 kilómetros al este de Tartagal y Pacará.

Estaban reunidos en una vivienda del paraje cuando, tras una fuerte disputa, uno de ellos tomó un arma de fuego y le disparó a su compañero, provocándole la muerte en el acto. Minutos después, el agresor utilizó la misma arma para quitarse la vida.

El hecho ocurrió en una zona de difícil acceso, a unos 60 kilómetros de Tartagal, donde las viviendas se encuentran dispersas. Al recibir el alerta, personal policial se trasladó al lugar y realizó las primeras tareas periciales, manteniendo el área bajo resguardo.

Las autoridades confirmaron la secuencia como un “homicidio seguido de suicidio”, mientras avanzan con la identificación formal de los fallecidos y el análisis de las circunstancias que derivaron en la tragedia.