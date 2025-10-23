Descubrieron que vendían droga a metros del Parque de la Familia por una denuncia anónima

Todo comenzó con una denuncia anónima a través de la página web.

Eran tres hombres, con un vínculo familiares, los que quedaron detenidos tras una investigación a cargo del fiscal penal, Gustavo Torres Rubelt, de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Los hombres vendían estupefacientes en B° Convivencia y a fines del mes de septiembre, se allanaron los domicilios, donde se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, una balanza gramera, elementos de fraccionamiento, entre otros objetos relacionados con la actividad ilícita. Los tres fueron detenidos durante el operativo.

Carlos Sebastián y Carlos Alberto Reyes fueron condenados a tres años de prisión por ser partícipes secundarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por otro lado, Marcelo Manuel Reyes deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva por ser autor del mismo delito.

El denunciante anónimo, aseguró que en la zona del Parque de la Familia se realizaban actividades de venta de drogas.