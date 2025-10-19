Motoristas del Valle de Lerma detuvieron a un hombre con droga durante un patrullaje

La intervención se realizó en la mañana de ayer en calle Ingeniero Maury, durante un patrullaje preventivo. Un hombre fue demorado. Intervino la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad.

Motoristas de Emergencias Policiales del Valle de Lerma, durante un patrullaje preventivo en calle Ingeniero Maury de la localidad de Rosario de Lerma, identificaron a una persona y detectaron que entre sus pertenencias portaba envoltorios con sustancia estupefaciente.

En ese marco, un hombre de 26 años fue puesto a disposición de la Justicia, junto con más de 10 dosis de marihuana secuestradas.

Intervino la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad.