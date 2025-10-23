Trabajaba en el Hospital Papa Francisco, faltó varias veces y se quedó sin trabajo

A través del Decreto N° 679, el Gobierno de la Provincia de Salta dispuso la cesantía del agente D.A.V, dependiente del Hospital Papa Francisco, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, por haber acumulado más de diez inasistencias injustificadas durante el año 2024.

El procedimiento administrativo se inició a raíz de informes de la Jefatura de Personal del Hospital Papa Francisco, donde se constató que el trabajador había registrado ausencias discontinuas sin justificación.

De acuerdo con las actuaciones, la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Salud Pública, mediante Dictamen N° 1393/2024, aconsejó la aplicación de la sanción de cesantía. La medida se fundó en lo dispuesto por el artículo 15 inciso d) de la Ley N° 7678, y su Decreto Reglamentario N° 3896/2012, que prevén dicha sanción ante faltas reiteradas e injustificadas.

El decreto detalla que el proceso disciplinario se realizó conforme a derecho, garantizando el debido proceso administrativo y el derecho de defensa del agente.