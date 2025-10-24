Atención: La Municipalidad dictará un curso de inglés virtual

A través de la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Salta, se dictará un curso de inglés básico con modalidad online.

Las inscripciones darán inicio el 15 de noviembre en las redes sociales y sitio web oficial de la Municipalidad. Mientras que las clases comenzarán en los meses de enero y febrero en modalidad virtual e intensiva.

Podrán anotarse personas desde los 16 años, que tendrán la facilidad de estudiar desde casa y tendrán clases presenciales cada 15 días para quienes necesiten resolver dudas con los docentes.

También adelantaron que en marzo se sumará una capacitación en inglés orientado a la minería, para complementar la formación de quienes ya participaron de formaciones sobre ese rubro.