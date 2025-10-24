¡Un bombazo! La Nafta Súper bajó… $5

Una buena noticia que nos trae este viernes previo a las elecciones de representantes provinciales a nivel nacional, es que el precio de los combustibles bajó, pero ¿a cuánto?

Como todos los viernes, el móvil de CNN Radio Salta se acercó a la estación de servicio Jacarandá ubicada en Avenida Entre Ríos y Junín para relevar los precios de los combustibles.

La buena nueva es que la Nafta Súper bajó, $5, ya que hace una semana tenía un valor de $1.526, ahora pasó a costar $1.521.

La que también disminuyó fue la Infinia, que pasó de $1.760 a $1.758, registrando una baja de $2. Por su parte la Diesel 500 mantuvo su precio en $1.562.

Infinia Diesel fue la única de los combustibles que vio un aumento de $3, pasando de $1.757 a $1.760, recordando que hace una semana había registrado una baja de $5.