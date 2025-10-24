Reforma laboral, el próximo debate: Qué implica el salario dinámico y otras negociaciones

El mercado laboral en Argentina se prepara para un nuevo debate, luego de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomara este miércoles la discusión del proyecto de ley de Reforma Laboral enviado por el Poder Ejecutivo, que busca implementar en la segunda mitad de la actual gestión.

El esquema que impulsa el oficialismo incluye un concepto clave: el salario dinámico. Este modelo tiene como objetivo vincular la remuneración del trabajador directamente con la productividad individual, flexibilizando la dependencia de los convenios colectivos. El fin es reducir los pisos salariales básicos y permitir que cada empresa negocie las condiciones laborales con su representación sindical interna.

Al respecto, la abogada laboralista Daiana Ayala analizó a El Once TV las implicaciones de esta propuesta. Según la especialista, el nuevo esquema busca que los salarios se definan a través de una negociación que podrá ser "empleador-empleado o empleador-sindicato".

Ayala aclaró que esta iniciativa no anula completamente la existencia de los convenios colectivos, sino que promueve la flexibilidad total en las condiciones. "No indica que no habrá un convenio colectivo, sino que todo es negociable, la moneda, los horarios, los salarios", precisó la abogada, destacando que la ley actual funciona rígidamente según lo estipulado por cada sindicato.

Otro punto central que se debate en el proyecto es la modalidad de las compensaciones y los litigios laborales. Ayala mencionó que se plantea una compensación de tiempo: "También se habla de compensaciones, si una semana tiene muchas horas laborales, en las siguientes semanas, los días más libres, en vez de horas extras".

Finalmente, en cuanto a la conflictividad judicial, el proyecto busca un mecanismo que reduzca los juicios. Ayala señaló que "se habla de un cese de fondo de desempleo, que va a funcionar como una indemnización, para que las empresas se eviten los juicios". La abogada concluyó con un deseo sobre el resultado del debate: "Esperemos que haya una reforma que sea favorable para los trabajadores y que sea equilibrada entre trabajador y empleador".